Преимущество над оккупантами: мольфарка рассказала, что ждет Украину в ближайший год

Победительница проекта "Битва экстрасенсов" затронула тему деоккупации украинских территорий

Экстрасенс и мольфарка Елена Стеценко ответила на интересующий вопрос всех украинцев — когда завершится война в Украине.

В интервью YouTube-каналу FEDOR TV астроєксперт рассказала, что военные действия в нашей стране не остановятся в этом году, поскольку только сейчас Вооруженные силы Украины начинают все чаще побеждать на фронте.

"Война не закончится (до начала 2023-го, — ред.)… Война будет продолжаться, потому что сейчас только начинается преимущество ВСУ", — подчеркнула мольфарка, добавив, что полное преимущество украинские военные получат до ноября-декабря.

Кроме того, Стеценко предсказала, что нам удастся освободить Запорожскую и Херсонскую области.

В свою очередь таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года. Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.