"Сойдет на нет": известный астролог назвал дату завершения войны в Украине

Эксперт отмечает, что до лета 2023 года пройдут переговоры, и война закончится.

Астролог и хиромант Владимир Бадиян решил также немного заглянуть в будущее и с помощью звезд и карт узнать ответ на самый волнующий всех украинцев вопрос — когда завершится война в Украине.

В интервью YouTube-каналу "Мой мир", астроэксперт рассказал, что война сойдет на нет где-то в феврале-марте 2023 года. Именно в этот период, как отметил Бадиян, должны проходить переговоры и завершение боевых действий.

"По моим предсказаниям, 12-22 февраля уже должно быть что-то очень понятное. Рассчитывать, что эта война будет на много лет, нет, карты не показывают", — добавил Владимир.

В свою очередь таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года. Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.