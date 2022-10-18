Намного быстрее, чем все предполагают: астролог ответила, когда ВСУ освободят захваченные территории

Очистить Украину от оккупантов возможно уже в этом году

Астролог Александра Ивашина, спрогнозировавшая конец войны в Украине, рассказала, когда Вооруженные силы освободят территории от российских захватчиков.

На своей странице в Фейсбук астроэксперт написала, что большая часть наших территорий может быть освобождена уже 30 октября 2022 года.

По словам Ивашиной, контрнаступление украинской армии будет продолжаться. "В эти даты образуется аспект квиконс между Марсом и Плутоном в Козероге. А мы помним, что война началась практически на соединении этих двух планет. Масштабное наступление привело к захвату территорий. И вот на одной из вершин петли образуется квиконс. А это аспект возврата и бумеранга. Так что вывод напрашивается сам", ‒ написала эксперт.

Такого же мнения придерживается и астролог Влад Росс. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

А вот экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская заявила, что освобождение нашей территории произойдет весной 2023 года.