Известный таролог спрогнозировала, какой будет зима для украинцев

Зима будет тяжелой, но сильный украинский народ со всем справится

Сейчас практически всех украинцев беспокоит вопрос относительно того, насколько тяжелой будет ближайшая зима, ведь на данный момент около 30% энергетических предприятий Украины пострадали из-за обстрелов. Многие экстрасенсы пытаются выяснить это с помощью звезд, планет и своих магических атрибутов.

Украинский таролог Людмила Хомутовская рассказала, какой будет военная зима для Украины. В интервью со Славою Деминым астроэксперт заявила, что зима для украинцев будет очень сложной, но Украина, несомненно, выстоит.

"Украина выстоит энергетически. Мы справимся. Хотя это не о том, что нам не будет сложно. Нам будет очень сложно, но как-то это еще больше сплотит страну", — сказала таролог.

Хомутовская считает, что россия не прекратит обстреливать критически важную инфраструктуру нашей страны, но хорошая новость в том, что "активизировались наши защитные системы". Кроме того, за прогнозом астроэксперта, путина ждет неестественная смерть. Конец режима кровавого диктатора очень близок.

Ранее участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.