"Процесс запущен": известный экстрасенс рассказал, когда стихнут активные боевые действия в Украине

Весна 2023 года станет решающей в войне в Украине, считает экстрасенс.

Известный экстрасенс и таролог Макс Гордеев, который ранее рассказал, насколько реальны угрозы кремля применить ядерное оружие, поделился новым прогнозов, в котором поделился хорошими новостями. Эксперт разложил карты на будущее Украины и увидел дату окончания войны.

Своим прогнозом Гордеев поделился на YouTube-канале "Фабрика новостей". Экстрасенс уверен, что уже к марту 2023 года активные боевые действия стихнут, и прекратятся постоянные обстрелы и прилеты вражеских ракет. Более того, в 20-ых числах и вовсе состоится какое-то "ключевое" событие, которое очень повлияет на итог войны.

"Уже сейчас все идет к завершению этой войны. На данный момент и все мои коллеги, и я в том числе, приходим к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза. Причем очень такая ‒ "прилеты" и все остальное", ‒ отметил Гордеев.

Такая же позиция и у таролога Людмилы Хомутовской, которая ранее заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года. Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.

Также ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, что будет с россией в ближайшем будущем и как страна-агрессор будет расплачиваться за свои преступления.