По тяжести можно сравнить с мартом: таролог Хомутовская дала прогноз по войне на ноябрь
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По словам эксперта, месяц не будет спокойным, но напряжение со временем уменьшиться
Таролог и астролог Людмила Хомутовская рассказала, что украинцам стоить ожидать не только тяжелой зимы, но и неспокойного периода ближайшего месяца.
В интервью YouTube-каналу "Прогноз" астроэксперт заявила, что ноябрь совсем спокойным не будет. Напряжение пока будет главенствовать, но пойдет на спад уже к концу последнего осеннего месяца в 2022 году.
Также Хомутовская отметила, что последние дни октября будут сверхтяжелыми для украинцев. Их по тяжести можно сравнить с ситуацией в марте 2022 года, в первый месяц войны.
"Октябрь отыграет полностью себя как март. Как первые месяцы (войны — ред.) он будет тяжелым, я бы сказала сверхтяжелым для Украины", — заявила таролог.
Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.
Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.