По тяжести можно сравнить с мартом: таролог Хомутовская дала прогноз по войне на ноябрь

По словам эксперта, месяц не будет спокойным, но напряжение со временем уменьшиться

Таролог и астролог Людмила Хомутовская рассказала, что украинцам стоить ожидать не только тяжелой зимы, но и неспокойного периода ближайшего месяца.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" астроэксперт заявила, что ноябрь совсем спокойным не будет. Напряжение пока будет главенствовать, но пойдет на спад уже к концу последнего осеннего месяца в 2022 году.

Также Хомутовская отметила, что последние дни октября будут сверхтяжелыми для украинцев. Их по тяжести можно сравнить с ситуацией в марте 2022 года, в первый месяц войны.

"Октябрь отыграет полностью себя как март. Как первые месяцы (войны — ред.) он будет тяжелым, я бы сказала сверхтяжелым для Украины", — заявила таролог.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.