Ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу: астролог рассказала, что ждет Украину в последнюю неделю октября

Эксперт отметила, что до конца октября, на мир негативно будет влиять Марс, который с 30 числа и вовсе станет ретроградным.

Астролог Ольга Медвецкая, следуя примеру своих коллег, также решила обратиться к звездам и узнать ответ на самый волнующий всех украинцев вопрос — когда завершится война в Украине. Увы, но астрологи не самая точная наука, и конкретной даты узнать невозможно, однако небесные светила неплохо указывают на переломные и опасные моменты.

На своей странице в Инстаграм Медвецкая поделилась прогнозом для Украины на период до 30 октября. Астролог отмечает, что на этой неделе начался долгожданный период, который должен устроить какой-то "расколбас" и сломить ход событий этой войны.

"То, что это роковой и переломный период (я о коридоре затмений с 25.10 по 8.11 и дни возле него) – ясно. Каким он будет? Точно нелегким, но необходимым…Скорее всего (и вероятность прямо-таки велика), что будет беспокоить и болтать нас достаточно сильно. Будьте очень обязательными и очень не халатными – ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу" — пишет Медвецкая.

Также астролог добавила, что Марс на этой неделе будет негативно влиять на Юпитер и Нептун, а это значит усугубление жестокости на поле боя, а также применение запрещенных видов оружия, химического оружия и использование лжи как средства борьбы. А напряженный аспект от Меркурия до Плутона, возможно говорит о разрушении важных дорог, путей.

В свою очередь таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года. Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.