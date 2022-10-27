Победа будет, но очень дорогой ценой: таролог назвал год, когда произойдет деоккупация Донецка

В этом году освобождение Донецка точно не стоит ожидать

Когда закончится война в Украине? — вопрос, который сейчас интересует весь украинский народ. Окончательный и точный ответ не могут дать ни военные эксперты, ни аналитики. Пытаются предугадать, когда наступит мир в Украине и вернутся ли оккупированные территории под контроль ВСУ и экстрасенсы.

Украинский рунолог, финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский в своем интервью Славе Демину в рамках проекта шоу "Слава+" рассказал, когда произойдет деоккупация Донецка, который уже более 8 лет находится под оккупацией россии.

Рунолог заявил, что до 2026 года Донецк точно не вернется под контроль украинской власти. "Если смотреть по сегодняшней ситуации, то через четыре года он вернется", — сказал Маклашевский.

Также астроэксперт добавил, что весной война в Украине не закончится. Победа все же будет за нами, но ради мира придется пожертвовать многим.

"Это не только о смертях людей, но и о разрушениях. Победа будет, но очень дорогой ценой", — подытожил рунолог.

Напомним, известный астролог Влад Росс порадовал прогнозом касательно российско-украинской войны. По его словам, у Украины есть все шансы вернуть ранее оккупированные территории, в частности – районы Донецкой и Луганской области.