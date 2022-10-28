"Будет тяжело, но идет освобождение": таролог рассказала, что ждет Украину зимой

Астроэксперт отметила, что до 24 февраля 2023 года ВСУ удастся вернуть оккупированные в 2022 году территории и "даже немного больше"

Таролог и астролог Людмила Хомутовская, которая ранее рассказала, что украинцев ждет неспокойный период в ноябре, поделилась еще одним прогнозом, только уже на зиму. Многих интересует, что же будет в зимнюю пору, особенно после заявлений некоторых коллег Хомутовской о спокойных декабре, январе и феврале.

В интервью YouTube-каналу TOP, Хомутовская отметила, что военные действия будут идти и зимой, и будут они достаточно активными. Поэтому, увы, но спокойной зимы нам придется еще подождать, ведь результат того стоит.

"У нас будут активные боевые действия. Будет тяжело, но идет освобождение, наша армия будет работать и зимой", — рассказала таролог.

Также Хомутовская добавила, что сначала украинские военные освободят Херсонщину, после на очереди будет Луганская область, и также будут подвижки в Запорожской. А вот с Донецкой областью ситуация обстоит немного хуже. Как отметила астролог, это будет "длительной историей".

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.