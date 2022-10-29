Случатся самые большие беды: астролог предсказал россии крупные сложности до конца года

По словам Влада Росса, положение планет принесет Украине в войне с оккупантом позитив

Известный украинский астролог Влад Росс дал свой прогноз относительно войны в Украине. По словам эксперта, до конца 2022 года россия, как страна-агрессор, испытает на себе большие сложности.

В интервью "Главред" астролог рассказал, что при квадрате Урана и Сатурна с россией случаются самые большие беды, поскольку эти две планеты управляют Водолеем, а рф как раз под этим знаком.

"россия в это время всегда сталкивается со сложностями: она отступает, проигрывает борьбу, переживает неприятности. Например, жесткий квадрат Сатурна и Урана был в период Второй мировой войны – в мае-июне 1941 года, и тогда гитлеровская Германия напала на Советский Союз и дошла до Москвы", — отметил Росс.

Украине, по словам астролога, это принесет только позитив. россия будет отступать на фронте, а ВСУ в ноябре возьмут Херсон, освободят Луганскую область, окружат Донецкую область, а также дойдут до Мариуполя и Мелитополя.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в Украине закончатся весной 2023 года. Она добавила, что в ближайшие год-два Украина будет судиться с россией, но это будет уже не военная история.