"Сильная и длительная борьба": астролог рассказала, что в ноябре ждет Украину

Астролог назвала места военного обострения в Украине

Астролог Яна Эзотеричка сделала прогноз на ноябрь для Украины. По ее словам, последний месяц осени в Украине будет напряженнее, чем октябрь.

Так, астролог рассказала, что в этот период будет высока вероятность применения ядерного оружия, передает УНИАН. Также может быть наступление с Беларуси. По ее словам, больше всего пострадать могут два города — Херсон и Киев.

"Из Херсона следует уезжать, будет очень сильная и длительная борьба. Пока в данном направление победа не удается", — сказала астролог на своем YouTube-канале.

Что касается столицы Украины, то, по ее словам, под ударом центр и правый берег. Опасность ждет и президента Владимира Зеленского.

"Показывает очень сильный удар по центру принятий решений в Украине. Из этих районов стоит переместиться. Для Зеленского очень большая угроза. Во второй декаде месяца можно ждать невероятно большую помощь. ВСУ будут сохранять позиции. В ноябре могут быть попытки взятия территорий, наступательные действия. Украинская армия будет активна", — сказала Эзотеричка.

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