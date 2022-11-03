Украину ждет крутой прорыв: нумеролог назвал сроки

По словам астроэксперта, мощные трансформации в нашей стране длятся с 24 августа по 24 декабря

Украинский нумеролог и таролог Владислав Грицай рассказал о переломном периоде в войне Украины против российских оккупантов.

По словам эксперта в области нумерологии в интервью YouTube-каналу "КаПаБу", до декабря 2022 года будет очень крутой прорыв.

"До декабря будет очень крутой прорыв… Обратите внимание, что прорыв на фронте начался через две недели после дня рождения Украины (24 августа — ред.). И он по факту продолжается. Понятно, что где-то лучше, где-то — хуже", — заявил Владислав Грицай.

Нумеролог отметил, что наиболее сильные изменения в Украине продолжаются с 24 августа и закончатся до 24 декабря этого года. Это означает, что конца первого зимнего месяца украинцы увидят ощутимые изменения в охваченной войной стране.

Ранее астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".