Известный таролог предсказала судьбу Луганской области: "Мы ждем…"

По прогнозам Хомутовской, сценарий деоккупации будет такой же, как и на Харьковском направлении

Украинский таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро по Луганской области. По ее словам, ситуация на Луганщине будет такой же, как и на Харьковском направлении.

В интервью со Славой Деминым Хомутовская рассказала, что сценарий деоккупации Луганской области и населенного пункта Станица Луганская может быть похожий, как и на Харьковщине, но пока нужно немного подождать.

"На Луганщине и в Станице Луганской особенно сейчас максимальная активность. Сказать, что завтра или послезавтра туда придут какие-то перемены… Этого нет. Пока не идет речь об освобождении, а идет о накоплении ресурсов. Мы ждем… Дальше активируется "колесница" и очень быстро начнет все происходить. Я так думаю, будет что-то типа того, что мы видели в Харьковской области. Но сейчас нам предлагают ждать", — заявила таролог.

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