путина заменят, но россия не распадется: астролог рассказала, что ждет рф

По словам астроэксперта, страна-агрессорша просто изолируется от мира

Астролог Анна Карпеева ответила на интересующий вопрос всех украинцев — когда распадется российская федерация, которая напала на нашу страну и убивает мирных жителей.

Своим прогнозом эксперт в области астрологии поделилась в интервью YouTube-каналу "TOP". По ее словам, к сожалению, россия не распадется. Даже если путина заменят, новый человек на его месте будет с такими же захватническими взглядами.

"Она (россия — ред.) просто изолируется от мира… Мне кажется, что даже если ты был каким-то хорошим Федей, тебя поставили вдруг, ты станешь жестоким ублюдком. Власть никто не захочет отпускать в такой огромной стране", — заявила астролог.

Карпеева добавила, что россия будет пытаться изолироваться, чтобы ее граждане не могли сравнить свою жалкую жизнь с жителями других стран.

Ранее Влад Росс предсказал печальную участь путина. Кровавого российского диктатора или сбросят с должности президента страны, или вовсе отравят.