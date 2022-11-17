Риск ядерного катастрофы снижается: астролог указала на важный момент

В Украине снизится интенсивность боев, прогнозирует Ольга Медвецкая

Астролог Ольга Медвецкая оценила риск ядерного удара россией по территории Украины в своих новых прогнозах на текущую неделю до 20 ноября включительно.

На своей странице в Инстаграме астроэксперт написала, что сейчас идет снижение не только риска ядерной катастрофы, но и снижение интенсивности боев, а также давления диктатуры. Однако, по словам Медвецкой, это не означает полное прекращение военных действий.

"Слушайте, а дело идет на поправку! Напряжение между Марсом и Юпитером снижается – наверняка будет снижение интенсивности боев. Уточняю: это не остановка!", — отметила астролог.

Вместе с тем астроэксперт подчеркнула, что открытым остается вопрос применения химического и других запрещенных видов оружия со стороны россиян.

Ранее астролог Рубина Цыбульская рассказала, что в конце ноября 2022 года ожидаются победы и успехи украинских бойцов. А нумеролог Владимир Бадиян ответил на самый волнующий для всех украинцев вопрос — когда завершится война в Украине.