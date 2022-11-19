Нумеролог рассказал, какую "победу" россия вынесет из войны в Украине: "Распад неминуем"

Эксперт отметил, что самое тяжелое в войне уже позади

Украинский нумеролог Владислав Грицай последовал примеру своего коллеги Владимира Бадияна, который ранее рассказал сколько еще продлиться война в Украине, и поделился своим прогнозом на будущее. Однако в своем предсказании он больше обратил внимание на судьбу рф, которая сейчас всеми силами пытается "победить".

В своем прогнозе, который он опубликовал на своем канале в youtube, Грицай отмечает в правящей верхушке рф к нумерологии относятся с большим уважением, что помогает диктатору лишь укреплять власть. Однако это не спасет россию от того, что ее может ждать уже в этом году.

Нумеролог отметил, что уже в декабре 2022 года в рф могут начаться серьезные проблемы: из состава будут отсоединяться первые республики. Сначала это будет не официально, а лишь на уровне решения народа. Стоит отметить, что в значительной мере на такой "бунт" повлияло объявление о мобилизации.

Также и среди приближенных к российскому диктатору людей уже начались серьезные разногласия. Поскольку они имеют больше информации, чем простой народ, то и претензий к властям рф у них больше.

"Распад россии неминуем, и начаться он может уже в этом году" — подытожил Владислай Грицай.

Ранее астролог Рубина Цыбульская рассказала, что в конце ноября 2022 года ожидаются победы и успехи украинских бойцов. А также Влад Росс предсказал печальную участь путина. Кровавого российского диктатора или сбросят с должности президента страны, или вовсе отравят.