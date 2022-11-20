"Наибольшей властью обладает третья страна": астролог рассказала, как и когда закончится война в Украине

Конкретных дат эксперт не назвала, однако итог войны понятен всем — только победа Украины.

Известный таролог и астролог Людмила Хомутовская, которая ранее предвидела деоккупацию Луганской области, рассказала, что увидела в своем новом раскладе Таро, общаясь с картами на тему будущего Украины. Астроэксперт не сомневается в победе Украины, да и карты в принципе тоже.

Как пишет портал "Так просто", Хомутовская отмечает, что в российской картине мира нет капитуляции, и есть только мир на их условиях. Однако это только мечты их обезумевшего руководства, которое кстати вскоре может смениться. А уже новая власть сразу же закончит войну, чтобы сохранить, хоть что-то от "великой россии".

Астролог добавила, что путин не будет занимать свою нынешнюю должность, и при чем диктатор уйдет с поста не добровольно, а его скинут военные. Скорее всего в Кремле уже готовят план, как это сделать.

Вообще, мечтательный план россиян — это заключение мира с Украиной на тех условиях, которые выгодны только им. Больше вариантов у них нет. Однако Украина на них никогда не согласится, и более того, у россии больше нет того влияния, которое помогло бы настоять на своем.

"Наибольшей властью здесь обладает третья страна, которая и станет тем рычагом, который положит этому конец" — подытожила эксперт.

Ранее астролог Рубина Цыбульская рассказала, что в конце ноября 2022 года ожидаются победы и успехи украинских бойцов. А также Влад Росс предсказал печальную участь путина. Кровавого российского диктатора или сбросят с должности президента страны, или вовсе отравят.