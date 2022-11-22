"Похоже на глобальную интригу": астролог насторожила прогнозом для Украины на конец ноября

Эксперт отметила, что эта неделя благоприятна для любых переговоров, однако дни около 24 ноября будет немного напряженными.

Астролог Ольга Медведская, которая ранее оценила риск ядерного удара россией по территории Украины, поделилась достаточно тревожным прогнозом на последнюю неделю осени 2022.

На своей странице в Инстаграме астроэксперт написала, что дни до 24 ноября пройдут "со знаком минус" для общей атмосферы и настроения, ведь Луна в знаке Скорпиона будет перекрывать многие положительные и гармоничные аспекты жизни. Однако, поскольку напряжение между Марсом и Юпитером спадает, то ситуация на фронте должна стать легче, но не стоит на это сильно надеяться.

"Ведь мы помним — недавно было, не побоюсь этого слова, бешеное затмение, все еще распространяющее свое действие на все мировые дела, в том числе на войну и проблемы в сфере энергетики" — отметила Медведская.

Также астролог отметила, что из-за напряжения между Марсом и Нептуном, глобальные интриги и обманные схемы все еще будут оказывать негативное влияние на ход войны. Эта ситуация также влияет и на то, что Украине дают помощь понемногу и долгое время, вместо того, чтобы сделать все быстрее.

"…выгоднее ее тянуть, чтобы ценой украинских жизней обескровить россию — это действительно похоже на глобальную интригу. Ну и чтоб мы держались на плаву, нам и дают понемногу всего. А чтобы не было так обидно – все ободряюще аплодируют, а потом помогут отстроиться" — подчеркнула астроэксперт.

Ранее астролог Рубина Цыбульская рассказала, что в конце ноября 2022 года ожидаются победы и успехи украинских бойцов. А нумеролог Владимир Бадиян ответил на самый волнующий для всех украинцев вопрос — когда завершится война в Украине.