Намечается "огромная война": астролог насторожила прогнозом на 2023 год

2023 год будет одновременно и положительным и очень сложным

Совсем скоро наступит новый 2023 год, который уже не особо радует своими прогнозами. Астрологи предупреждают о холодной и сложной зиме, а также о том, что в мире начнутся новые коллапсы, которые могут привести к невероятно сложным жизненным обстоятельствам.

В интервью YouTube-каналу PeopleLife астролог Анна Карпеева поделилась своим видением 2023 года, и немного им насторожила. Все потому, что астроэксперт увидела в предсказаниях звезд еще одну большую войну, последствия которой затронут и Украину.

"В мире не будет проще и легче, мы не заживем сладко… В 2023-м году намечается огромная война… Сирия — вот там будет горячая точка. Та война может закончиться применением ядерного оружия" — рассказала астролог.

Однако есть и хорошие новости. Карпеева отметила, что весна-лето 2023 года — это период, когда ВСУ будут максимально активны, что поможет им благополучно вернуть еще часть территории Украины. Однако на завершение войны в следующем году Карпеева не рассчитывает.

"В 2024-2025-м я вижу массовый поток обратно в Украину. Наверное, это будут благоприятные годы для того, чтобы возвращаться. Но 2023-й еще нет", — добавила астроэксперт.

Ранее таролог Людмила Хомуловская дала прогноз насчет того, когда в Украине прекратятся отключения электричества. По ее словам, ждать осталось совсем недолго.