Таролог взволновала прогнозом для Украины на декабрь: "Есть риск применения ядерного оружия"

Эксперт отмечает, что Украину ждет достаточно сложный конец 2022 года

Астролог и таролог Яна Эзотеричка, которая ранее встревожила прогнозом о судьбе Запорожской АЭС, составила новый прогноз для Украины. Астроэксперт заглянула в будущее, чтобы узнать, что ждет нашу страну в декабре 2022, и ее прогноз — не самый лучший.

На своем YouTube-канале Эзотеричка отметила, что даже несмотря на то, что российская армия начнет отходить с украинских территорий, ракетные запугивания не прекратятся, да и ситуация с электроэнергией в стране также останется сложной. Из хороших новостей — россию ждут большие потери на фронте.

"россия может отходить с территорий. Они понимают, что уже проиграли, но продолжают оставаться. С их стороны потери будут достаточно сильные" — рассказала таролог.

Помимо этого, астролог не сбрасывает со счетов возможность применения ядерного и химического оружия в декабре против украинцев. Риск достаточно высок, и, более того, подготовка к этому будет тихой, что только усугубляет положение.

Ранее таролог Людмила Хомуловская дала прогноз насчет того, когда в Украине прекратятся отключения электричества. По ее словам, ждать осталось совсем недолго.