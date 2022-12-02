Известный астролог назвал месяц, когда уменьшатся ракетные удары по Украине

Редкое явление в начале 2023 года даст толчок тому, чтобы война в нашей стране закончилась очень быстро

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда уменьшится количество ракетных ударов россией — страной-агрессором по Украине.

Эксперт в области астрологии написал на своей странице в Фейсбуке, что, начиная с марта следующего 2023 года, активные боевые действия в нашей стране начнут сходить на нет, а вместе с ними уменшится и количество массовых ракетных обстрелов по городам Украины.

По словам Дмитрия Урануса, такой благоприятной развязке поспособствует космическое явление, которое сможет повториться только спустя 84 лет: в ночь с 1 на 2 января и 29 января произойдет покрытие Луной Урана в Тельце.

"Вот настолько это редкие явления, которые дают такие тяжелые испытания для Украины и украинцев. Думаю, что в марте массовые обстрелы крылатыми ракетами Украины сильно уменьшатся. К весне уже не будет ударов сотней ракет за раз", — отметил астролог.

Ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, что будет с россией в ближайшем будущем и как страна-агрессорша будет расплачиваться за свои преступления.

Также астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".