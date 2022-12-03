Укр

"К Новому году нам станет гораздо легче": Влад Росс поделился утешительным прогнозом на декабрь

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Когда прекратятся ракетные обстрелы - прогноз Влада Росса
Когда прекратятся ракетные обстрелы - прогноз Влада Росса. Фото slovoidilo.ua

По словам астролога, последний месяц 2022 года обещает быть более "мягким", чем предыдущие

Известный астролог Влад Росс, рассказал, чем порадует украинцев декабрь 2022 года. Согласно его новому прогнозу, в этом месяце уже не будет столь жестких и ужасающих обстрелов со стороны россии.

В интервью "Главреду" астролог отмечает, что декабрь обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие. Но в то же время Росс предупреждает, что обстрелы украинских городов рф будет чаще осуществлять не по понедельникам, а по средам. Также еще полмесяца будет сохраняться сложная ситуация в плане ракетных ударов.

"Вторники и среды будут наиболее опасными для украинцев днями: вторником управляет Марс, а средой – Меркурий. россии хватит еще на два-три раза, чтобы осуществить массированный обстрел, а к Новому году нам станет гораздо легче", — заявил астролог.

Ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, что будет с россией в ближайшем будущем и как страна-агрессорша будет расплачиваться за свои преступления.

Также астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".

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#Война #Астрология #Влад Росс