"У путина осталось одно желание": Влад Росс ответил, применит ли диктатор ядерное оружие в декабре

Новолуние 23 декабря может повлиять на планы президента россии относительно нашей страны

Известный украинский астролог Влад Росс дал прогноз на ближайшие недели относительно того, применит ли президент рф владимир путин против Украины тактическое или стратегическое ядерное оружие.

В интервью "Главреду" астроэксперт заявил, что на подобную мысль кровавого диктатора может подтолкнуть новолуние, которое случится 23 декабря, поскольку в уходящем году все цели так называемой "спецоперации" провалены и никаких успехов в войне в Украине россии не удалось осуществить.

"Потому у путина осталось одно желание – уничтожить мир. 22-23 декабря – самые опасные дни в плане применения россией тактического или стратегического ядерного оружия", — сказал Росс.

Кроме того, по словам астролога, даты, в которых много двоек, а именно 22.12.2022, не несут с собой ничего хорошего. Поэтому нужно хорошенько подумать о своей безопасности в католическое Рождество.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у россии есть разнообразное тактическое ядерное оружие, а не только ракеты. Применить его против Украины могут не только ударом по территории, но и в космосе, вызвав мощный электромагнитный импульс.