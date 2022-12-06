"Они начнут замерзать": Влад Росс назвал идеальное время, когда ВСУ смогут гарантировано уничтожить оккупантов

Осталось только дождаться, когда захватчики напьются в новогоднюю ночь

В этот вторник, 6 декабря, Вооруженные Силы Украины отмечают свой профессиональный праздник. Борьба в войне с российскими захватчиками приближает украинцев к скорой победе, однако дастся она нам тяжело.

Чтобы избежать потерь в будущем, известный астролог Влад Росс рекомендует украинским военным воспользоваться идеальным моментом, когда они смогут уничтожить уничтожить россиян. Об этом астроэксперт рассказал в интервью "Главреду".

"Украинская армия может просто уничтожить российские войска, и они начнут замерзать. Ведь у российских военнослужащих нет ни нормальной зимней одежды, ни хорошего питания, ни бронежилетов – ничего. ВСУ нужно воспользоваться этим моментом и уничтожить российских оккупантов вместе со "чмобиками" и "мобиками", когда все российские военные напьются на Новый год", — заявляет астролог.

Согласно прогнозу Влада Росса, в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.