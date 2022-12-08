"Будут сильные морозы": таролог спрогнозировала, когда оккупантов ждут провалы

Зимой украинские защитники продолжат контрнаступление

Ситуация на фронте складывается благоприятно для Вооруженных Сил Украины. Многие астроэксперты предрекают скорую победу нашей страны.

Так, ответ на данный вопрос дала украинский таролог Елена Бюн. В беседе с ведущим YouTube-канала "Тор" она заявила, что это случится в период, "когда будут сильные морозы".

"Они так отвечают интересно… Когда будут сильные морозы, Украина уже может победить… Или совсем близко победа будет", — сказала Бюн.

По словам таролога, именно зимой на фронте будут успехи у украинских военных, они будут активно идти в контрнаступление, а российских оккупантов ждут провалы.

Ранее астролог Влад Росс, что в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих ракетных обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.