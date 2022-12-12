Все дороги ведут к нашей победе: таролог обнадежила прогнозом об окончании войны в Украине

Эксперт уверена, что война закончится победой Украины.

Известный таролог, победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова сделала расклад на будущее Украини и рассказала, когда же украинцам ждать новостей об окончательной победе над российскими оккупантами.

Увы, но такой точно даты она назвать не смогла, однако своим мнением и виденьем, когда закончится война в Украине, Пасынкова поделилась. Свой прогноз она рассказала в интервью YouTube-каналу "Мій світ".

Астроэксперт делала несколько раскладов на картах Таро с разными вопросами. И к примеру на вопрос "Что знает Байден о том, когда закончится война?", карты ответили, что, либо еще три месяца, либо еще 9. А вот на вопрос: "Что знает Зеленский о завершении войны?" — что не раньше теплого времени года.

Более того, по словам таролога, этой зимой возможно какие-то переговоры, но не с россией. И в 2023 году Украину ждет надежда и прорыв, также наша страна станет частью какого-то большого сообщества.

"Мы будем искать новые пути к миру и безопасности. Все дороги ведут к нашей победе", — добавила экстрасенс.

Также ранее астролог Влад Росс также сообщал, что в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих ракетных обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.