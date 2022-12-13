Влад Росс ответил, освобождение какого города "расколет" российскую армию

Освобождение Мелитополя приведет к победе Украины в войне с россией

К Новому году ВСУ преподнесут украинцам большой подарок – они могут воспользоваться Новым годом-2023, чтобы уничтожить большую часть оккупантов. Об этом ранее заявил астролог Влад Росс. Кроме того эксперт отметил, что самой важной точкой в этой войне станет освобождение Мелитополя.

В комментарии "Главреду" Росс заявил, что это событие приведет к скорому крушению российских войск.

Астролог советует украинским воинам воспользоваться благоприятным моментом, который точно обеспечит украинцам победу над оккупантами.

"Для россии Мелитополь станет Сталинградом или даже Курской дугой. После освобождения Мелитополя Украина выиграет войну. Как только мы возьмем Мелитополь, узловую точку на юге, мы расколем российскую армию на две части и окружим Крым. Ситуация благоприятная, но нам нужно спешить", – сказал Влад Росс.

Согласно прогнозу Влада Росса, в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.