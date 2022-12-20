"Звезда смерти" уйдет: астролог ответила, когда война в Украине пойдет на спад

Уже весной украинцы почувствуют облегчение

Ответ на вопрос "Когда закончится война?" интересует и волнует всех украинцев. Свои прогнозы дают многие эксперты и политики, в том числе и сам президент Украины Владимир Зеленский. Астрологи также не остаются в стороне.

Известный астроэксперт Валентина Виттрок в комментарии ТСН рассказала, есть ли основания полагать, что следующий 2023 год будет для украинцев позитивным относительно ситуации в стране, которая борется против российских оккупантов.

"Во-первых, на смену "пятерке" – "звезде смерти" – приходит "четверка", которая считается мирной, поэтому все в нашей жизни должно пусть не сразу, но постепенно нормализоваться" , — заявила Виттрок.

Эксперт отметила, что в мае планета удачи и везения Юпитер перейдет в знак небесного покровителя Украины — Тельца. В этот период война, конечно, не закончится, однако она начнет идти на спад.

Такого расклада придерживается и таролог Людмила Хомутовская. Ранее она заявила, что военные действия в Украине закончатся весной 2023 года. Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.