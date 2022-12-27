"Отстоим и всех разбомбим": Влад Росс назвал месяц, когда путин захочет пойти на Киев

Астролог рассказал, что будет в начале 2023 года

Известный астролог Влад Росс рассказал, что зимой 2023 года высока вероятность наступления российскими оккупантами на Киев.

В интервью ТСН Росс заявил, что президент страны-агрессорши владимир путин решит войти в ту же реку дважды в феврале. Но сделать это кровавому диктатору будет крайне сложно: против оккупантов играет теплая погода.

"Киев мы, безусловно, отстоим и всех разбомбим, тем более там заложены, заминированы все поля, разбомблены все мосты. Ну, и погода играет на нашей стороне, потому что это сплошное болото. Чтобы пересечь болото танками, техникой, какими-то бронированными машинами для этого надо, чтобы все замерзло, а в Киеве сейчас около нуля… Трудно в такую погоду напасть на Киев", — сказал астролог.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.