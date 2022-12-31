"Все это успокоится": шаманы из Перу предсказали скорое окончание войны в Украине

Шаманы отметили, что ждать еще не долго

Победа Украины в войне с российскими оккупантами — это то желание, которое каждый украинец загадает в эту новогоднюю ночь, и это то о чем мы все мечтаем уже почти год. Когда же закончится российское безумие, и в Украине наступит мир решили узнать и всемирно известные шаманы из Перу.

Группа шаманов и целителей из Перу собрались в столице — городе Лиме, и отправились на вершину горы, где провели обряд, пишет Reuters. Одетые в традиционную андскую одежду, они приветствовали наступающий год церемонией очищения с использованием цветов, благовоний, змеи и фотографий президентов Украины и россии.

"Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели", — сказала шаманка Клеоф Седано, предсказав, что мирный договор будет подписан к августу 2023 года.

Увы, но были и не совсем благоприятные предсказания, а именно о стихийных бедствиях. Однако к нашей стране они никак не относятся.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.