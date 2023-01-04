"Лето - это время больших перемен": ясновидец назвал сроки окончания войны в Украине

Эксперт не видит, что война закончится весной 2023 года

Известный ясновидец, таролог и целитель Валерий Шатилович, который ранее делился своим прогнозом на новогодние праздники, несмотря на многие "заявления" его коллег, что война в Украине закончится весной 2023, с ними не согласен. Согласно его виденью, боевые действия на территории нашей страны продлятся до лета.

Своим прогнозом он поделился в интервью YouTube-каналу PeopleLife. Шатилович отметил, что с наступлением самой теплой поры года, украинцы снова начнут вспоминать, что такое мирное небо над головой.

"Нужно понимать, что каждый из нас влияет на будущее нашей страны. И должен быть настроен на позитив" — добавил ясновидец.

Что ждет Украину в 2023 году — прогноз Шатиловича

Весна для Украины — это время деоккупации и возвращения своих территорий. Также в этот период будут подписаны различные договора, контракты и будет поставлена большая помощь для нашей стране.

Лето — это время больших перемен. Вполне возможно, что будут меняться политики, и многие из тех, которые вредили нашей стране, будут разоблачены.

Осень — время каких-то дипломатических скандалов, а также снова подписания договоров.

А вот зима — это будет время, когда можно будет выдохнуть и начать жизнь заново.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.