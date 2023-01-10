"Буданов никогда не ошибается": экстрасенс ответила, когда будет обострение в войне

Астрологическому эксперту выпала карта "Правосудия" и "Солнца"

Экстрасенс и финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тихая прокомментировала заявление главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова о том, что в марте 2023 года боевые действия будут самыми жаркими, а российские оккупанты отступят.

Эксперт дала комментарий YouTube-каналу PeopleLife. Тихая заявила, что "Буданов никогда не ошибается". Однако больше экстрасенс склоняется к тому, что обострение будет зимой, а отступит россия уже в марте этого года.

"Выпадает карта Правосудия… Может такое быть, что россия в марте отступит… В любом случае карта Солнца выпадает, то есть победа должна быть в теплое время года, это 100%", — ответила Мария Тихая.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.

Также еще один таролог, Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в Украине закончатся весной 2023 года.