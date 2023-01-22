"Выходим на финишную прямую": астролог взволновала прогнозом на февраль 2023 года

Последний месяц зимы расставит все по своим местам

Астролог Альбина Пономаренко, которая ранее назвала сильнейшую дату для Украины в 2023 году, поделилась прогнозом на февраль этого года, и рассказала, чего ждать украинцам к годовщине полномасштабного вторжения россии.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз", астролог рассказала, что февраль 2023 года будет достаточно напряженным, ведь он начнется с провокаций и обстрелов с российской стороны. Однако есть и положительные моменты.

Поскольку 3-го февраля в Киеве пройдет саммит ЕС, астроэксперт предупредила, что накануне россия сделает все возможное, чтобы сорвать эту встречу. С 10-го числа, будут поступать хорошие новости о международной помощи и определенных победах на фронте, но период будет еще достаточно напряженным. А после 18 числа вероятны известия об освобождении определенных украинских территориях.

Однако в день годовщины, 24 февраля, и накануне, украинцев также ждет "праздничный" обстрел, поэтому астролог советует всем быть максимально осторожными.

"ВСУ готовы к любому развитию событий, даже к провокациям в виде наступления из Беларуси. Февраль — это очень сильный бой. И возможно, он будет последним или предпоследним. Потому что еще будет март, мы будем выходить на финишную прямую этой войны" — подытожила Пономаренко.

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