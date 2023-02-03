Война закончится резко: Влад Росс назвал месяц, когда путин решит отступить

По словам астролога, в феврале будет очень благоприятная ситуация для Украины

Известный украинский астролог Влад Росс, рассказавший о судьбе Крымского моста в 2023 году, назвал точный месяц, когда кровавый диктатор, президент россии владимир путин отступит и резко закончит войну, развязанную против Украины.

В интервью изданию "Главред" астроэксперт рассказал, что путин может заявить о "выполнении" всех целей кремля уже в феврале, а все из-за того, что испугается поставок в Украину боевых самолетов.

По пессимистичному прогнозу, президент рф решится вновь наступать на наше государство. "Если же он совершенно сумасшедший, то в феврале в очередной раз начнет наступать на Украину", — заявил Влад Росс.

Ранее астролог Яна Тимощук заявила, что война с россией может затянуться еще на два года. Она подчеркнула, что для скорейшей победы Украины нам нужно оружие.