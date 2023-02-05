Влад Росс ответил, когда будет нанесен мощный удар по власти путина

При новом наступлении армии рф путин точно проиграет, прогнозирует астролог

Известный астролог Влад Росс рассказал не только об скором отступлении армии рф с украинских земель, но и назвал месяц, когда будет нанесен мощнейший удар по власти президента россии владимира путина.

В интервью изданию "Главред" астроэксперт заявил, что когда бы российские войска по приказу хозяина Кремля ни начали новое масштабное наступление, их ждет поражение.

"В натальной карте путина в феврале 2023 года Сатурн, символ ниспровержения, соединится с планетой его власти – Юпитером. Это говорит о том, что в это время будет нанесен мощнейший удар по власти хозяина Кремля. По сути, февраль станет точкой отсчета падения путина, и именно в феврале его вертикаль власти будет сломана", — сообщил Росс.

По словам астролога, новое нападение на Украину превратится в сплошной кошмар для путина. рф будет ждать полнейшее поражение уже в марте-апреле 2023 года, а в июне, возможно, уже и Крым будет под контролем Украины.

Ранее астролог Яна Тимощук заявила, что война с россией может затянуться еще на два года. Она подчеркнула, что для скорейшей победы Украины нам нужно оружие.