Укр

Влад Росс ответил, когда будет нанесен мощный удар по власти путина

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Кровавый диктатор владимир путин Новость обновлена 05 февраля 2023, 09:50
Кровавый диктатор владимир путин. Фото livejournal.com

При новом наступлении армии рф путин точно проиграет, прогнозирует астролог

Известный астролог Влад Росс рассказал не только об скором отступлении армии рф с украинских земель, но и назвал месяц, когда будет нанесен мощнейший удар по власти президента россии владимира путина.

В интервью изданию "Главред" астроэксперт заявил, что когда бы российские войска по приказу хозяина Кремля ни начали новое масштабное наступление, их ждет поражение.

"В натальной карте путина в феврале 2023 года Сатурн, символ ниспровержения, соединится с планетой его власти – Юпитером. Это говорит о том, что в это время будет нанесен мощнейший удар по власти хозяина Кремля. По сути, февраль станет точкой отсчета падения путина, и именно в феврале его вертикаль власти будет сломана", — сообщил Росс.

По словам астролога, новое нападение на Украину превратится в сплошной кошмар для путина. рф будет ждать полнейшее поражение уже в марте-апреле 2023 года, а в июне, возможно, уже и Крым будет под контролем Украины.

Ранее астролог Яна Тимощук заявила, что война с россией может затянуться еще на два года. Она подчеркнула, что для скорейшей победы Украины нам нужно оружие.

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