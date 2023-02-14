"Им станет страшно": экстрасенс ответила, когда россия будет умолять о переговорах

Астроэксперт ответила, пойдет ли Украина на уступки

Известный экстрасенс, ясновидящая и финалистка "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая рассказала, будут ли возможны переговоры в войне между Украиной и россией, напавшей на наше независимое государство год назад.

В интервью YouTube-каналу "TOP" астроэксперт заявила, что рф будет предлагать какие-то бумаги, относящиеся к переговорному процессу, однако только в случае своих больших потер и провалов на фронте.

"Это может произойти после того, как им станет страшно на тех территориях, где сейчас идет война. Коротко говоря, после их провалов в феврале они будут просить о переговорах", — ответила Мария Тихая.

Если предложение о переговорах поступит, Украина останется при своей позиции и не согласится со страной-террористкой, заявила экстрасенс. "Нет, не согласится. И это правильно. Пусть страдают (россияне — ред.) уже, пусть!".

Ранее астролог Анна Вергелес рассказала, когда сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с россией. По ее прогнозам, в этот период россию ждут сложные времена.