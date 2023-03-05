Период реальных страданий: астролог ответила, как что ждет россию в 2023 году

По словам Анны Ефремовой, начинается максимальное обострение по всем фронтам

Известный украинский астролог Анна Ефремова рассказала, что в 2023 году российским захватчикам будет тяжело на фронте. Ранее астроэксперт заявила, что с 28 февраля начался отсчет в изменении ситуации в пользу Украины.

В своем Телеграм-канале Ефремова сообщила, что активные сейчас планеты Юпитер и Венера проходят в четвертом доме Украины, и это хорошо для нашего государства, которое борется за свою свободу.

"Я не обещаю, что будет легко, но до июля 2023 года Украина даст "прикурить" врагу. В россии начинается период реальных страданий и максимального обострения по всем фронтам! Если взять ситуационно, это прекрасная новость и время для Украины", – отмечает астролог.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в Украине закончатся весной єтого года. Похожий прогноз был и у экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы.