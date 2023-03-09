Наступление и возврат территорий: астрологи обнадежили прогнозом для Украины

По словам астрологов, украинцев ожидает весьма эмоциональный месяц

Вопрос о том, когда может окончиться российско-украинская война волнует всех, в том числе астрологов. Точную дату называть не берется никто, зато ведические астрологи Анны и Алексей Сухановы прогнозируют возможность наступления и возврата территорий в марте 2023 года.

По их словам, Украины будет продолжать находиться в трансформационном периоде с конца февраля. Об этом говорится в их прогнозе на этой месяц, опубликованном на странице Сухановых в Инстаграм.

Сообщается, что в марте в годовой карте Украины мы будем проживать напряженный трансформационный период, который длиться с 24 февраля 2023 до 19 апреля 2023 года. При этом трансформация означает, по их словам, изменения в сторону роста, развития и силы. Более того, следующий период в годовой карте Украины (с 19 апреля 2023 до 17 июня 2023 года) будет позитивным, продуктивным и подразумевает возможности расширения территории страны, уверяют Сухановы.

"В трансформационный период мы не исключаем возможность наступления украинской армии и возврат определенных украинских территорий, которые сейчас находятся под временной российской оккупацией. Возможно и открытие нового фронта. Данный период также может быть ментально беспокойным, содержать в себе события и ситуации, в которых есть еще неясность, неопределенность, затягивания. Попытки наступления российской армии этот период также возможны, однако они не будут иметь значительных успехов", — говорится в астропрогнозе.

Астрологи добавляют, что в марте стоит ожидать поступления военных ресурсов, нового вооружения. Вместе с тем предупреждают о риск усиления ядерного шантажа со стороны агрессора и возможные попытки запугивания, связанные с ЗАЭС.

"Март будет очень эмоциональным месяцем. Он может создавать эмоциональные качели от позитивных до негативных. Особенно это тенденция может усилиться после 12 марта", — отметили астрологи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астролог назвала самые опасные даты для украинцев в марте. Анна Вергелес призвала избирательно относиться к новостям, так как есть риск дезинформации.