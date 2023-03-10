Астролог ответила, когда ВСУ выгонят оккупантов с украинских земель

По словам Яны Тимощук, что в этом году Украина заключит военный союз

Украинский астролог Яна Тимощук заявила, что война Украины со страной-агрессором россией может затянуться и закончиться не раньше 2025 года.

В интервью unian астроэксперт рассказала, что она пока не видит завершения активных боевых действий. При том Тимощук подчеркнула, что с апреля этого года для Украины начнется благоприятный период для контрнаступлений, а также военный союз.

"Украина может заключить военный союз в августе-сентябре 2023 года. Может быть договоренность с какой-то страной о сотрудничестве", — добавила астролог.

Ранее астролог Яна Тимощук рассказала, чего ждать после завершения войны с россией. По ее словам, сначала украинцам будет достаточно тяжело, однако нам будут помогать страны-союзники, и это заметно улучшит ситуацию.