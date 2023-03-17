Астролог назвал идеальное время для контрнаступления ВСУ

Астроэксперт заявил, когда украинских военные начнут освобождать оккупированные территории

Украинский астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление.

По словам астроэксперта, хотя середина марта этого года будет тяжелой для украинских военных, все же с конца весны и до середины лета ВСУ начнут освобождать оккупированные россией украинские территории и получать большую военную поддержку. Об этом Дмитрий Уранус сообщает в своем Телеграм-канале.

Также астролог назвал благоприятное время для большого наступление ВСУ: "Нужно продолжать копить силы и наносить болезненные дистанционные удары. Оптимальное время для гарантированного успешного наступления — вторая половина мая".

Ранее известный украинский астролог Влад Росс рассказал, почему россия приостановила участие в ядерном договоре с США. По его словам, президент страны-агрессорши владимир путин хочет скрыть, в каком печальном состоянии находятся ядерные боеголовки.