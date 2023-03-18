"Лукавый картофельный барон победил путина": Влад Росс ответил, нападет ли Беларусь на Украину

Известный астролог дал обнадеживающий прогноз

Известный украинский астролог Влад Росс ответил на волнующий многих украинцев вопрос о том, будет ли повторное нападение с территории Беларуси, на границе с которой наши военные троллят пограничников александра лукашенко.

В интервью ТСН.ua астроэксперт заявил, что между Украиной и Беларусью есть некий пакт о ненападении, поэтому вероятнее всего нового наступление на нашу страну не будет. При этом Росс подчеркивает, что даже если бы оккупанты попытались совершить нападение на Украину, их бы сразу уничтожили.

"Вероятность равна нулю. Оно никогда не произойдет. Даже если бы они двигались, мы бы их очень легко отбили. Тем более, там все заминировали. А пойти по болотам еще и весной — абсолютно смешно и неправдоподобно. Хитрый лукавый "картофельный барон" в конце концов победил путина. Даже во время масштабной ракетной атаки 9 марта ни одна ракета с территории Беларуси не полетела. Есть такой пакт о ненападении между Беларусью и Украиной. Поэтому никто с нас друг на друга нападать не будет", – заявил астролог.

Ранее известный украинский астролог Влад Росс рассказал, почему россия приостановила участие в ядерном договоре с США. По его словам, президент страны-агрессорши владимир путин хочет скрыть, в каком печальном состоянии находятся ядерные боеголовки.