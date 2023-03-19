"Прилеты" будут показательными: экстрасенс предрекла в Москве "бавовну" (видео)

По прогнозам Марии Тихой, в Москве и области будет "жарко"

Украинский экстрасенс, финалистка проекта "Битва экстрасенсов" Мария Тихая рассказала, будет ли в столице страны-агрессоршы "бавовна". Там же россияне из-за страха ракетных ударов понатыкали ПВО.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" астроэксперт заявила, что в апреле москвичи и жители московской области будут фиксировать "прилеты" дронов и взрывы на военных объектах.

"Да, там какие-то дроны должны летать. Выпадает аист и собака — это то, что нам дали партнеры. Распутье также выпадает. Это значит, что под угрозой именно область. Несколько "прилетов" будут показательными. А вообще будут по военным складам бить", — рассказала Тихая.

Ранее Мария Тихая рассказывала, что путин будет умирать в муках. По ее словам, российского диктатора довели к предсмертному состоянию, подмешивая что-то в лекарства. Недавно экстрасенс заявила, что в 2023 году путин уже будет на грани.