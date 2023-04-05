Контрнаступление и возвращение территорий: астрологи назвали поворотную дату войны в Украине

По словам астрологов, скоро начнется важный транзит, который приблизит победу

В апреле 2023 года ожидается ряд значимых в астрологическом плане событий, включая розовое полнолуние. Месяц станет поворотным и в отношении событий на фронте. Для украинской армии может начаться благоприятный период уже после 19 апреля.

Об этом говорится в прогнозе ведических астрологов Анны и Алексей Сухановых, опубликованном на их странице в Instagram. По их словам, апрель 2023 года будет очень важным месяцем.

Сообщается, что в апреле Украина выходит из напряженных астрологических периодов в своей годовой карте. После чего переходит к более благоприятным и продуктивным астрологическим периодам.

"Сейчас мы еще продолжаем проживать напряженное трансформационное время, которое идет с 24 февраля 2023 до 19 апреля 2023. Поэтому самая важная часть событий ожидается после 19 апреля. Благоприятный период будет длиться с 19 апреля 2023 до 7 июня 2023", — говорится в прогнозе.

Тем не менее, Сухановы уточняют: то, что благоприятный астрологический период начинается 19 апреля не говорит о том, что контрнаступление украинской армии начнется именно в этот день. Однако астрологические транзиты указывают на то, что поворотный момент может стартовать в конце апреля – начале мая. Наиболее вероятные даты, по мнению астрологов, это 24, 25, 26 апреля.

Когда закончится война в Украине? Астрологи не берутся давать точный ответ, но ряд предположений все же озвучивают.

"Важным фактором в астрологических транзитах будет переход Юпитера в знак Зодиака Овен (22 апреля), где он пробудет практически целый год. Для Украины это очень хороший период, так как планета удачи будет двигаться через Пятый астрологический дом в гороскопе Украины, что даст возможность, на наш взгляд, в течение этого транзита закончить войну и вернуть все временно оккупированные территории назад в состав Украины", — подытожили Сухановы.

Ранее "Телеграф" писал, что ожидает Украину после окончания войны. Астролог Владимир Бадиян озвучил свой прогноз.