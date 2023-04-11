"Месяц хитрости ВСУ": экстрасенс рассказал, когда украинцам ждать приятных сюрпризов с фронта

По словам Шептицкого, Украина может выгнать россиян только силой и показав, кто сильнее

Известный украинский экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, какие основные события в Украине будут происходить весной 2023 года, а также назвал месяц начала контрнаступления Вооруженных сил.

В интервью unian астроэксперт заявил, что вторая половина апреля — время для начала активных действий украинский военных на войне с российскими захватчиками. Именно в этот период мы получим усиление, будут правильные стратегии, добавится мотивация для изгнания врага, поступит больше техники.

"Это будет месяц хитрости ВСУ. Мы получим от них приятные сюрпризы", — подчеркнул экстрасенс. Шептицкий добавил, что контрнаступление продолжится в мае. Несмотря на то, что оккупанты будут сопротивляться, Украина покажет, кто главный и кто сильнее. С лета уже будет подписание важных документов, подытожил экстрасенс.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий предрек быструю победу Украины в войне с россией при условии, что украинцы наконец-то избавятся от влияния УПЦ МП. Также астроэксперт заявил, что в 2023 году есть вероятность отмены военного положения в стране.