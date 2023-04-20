"Уйдет, как Титаник, под воду": известный экстрасенс предрек россии много страданий

По словам Гордеева, со страной-агрессором ничего хорошего не будет

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев рассказал, что ожидает россию — страну, которая вторглась в Украину и убивает ее мирных жителей, включая невинных маленьких детей.

В интервью unian астроэксперт заявил, что рф ждет "разлом", россияне уже сейчас испытывают большое уныние, они теряют веру в то, что одержат победу. Гордеев предрекает то, что ничего хорошего в россии не будет, поскольку карма будет возвращаться в эту страну разных проявлениях.

"Могут быть катаклизмы, наводнения, землетрясения и прочее. Поэтому, поверьте мне, что эта страна будет страдать. Когда Украина одержит победу, Россия уйдет, как Титаник, под воду. То есть будет раскол, который потянет всю страну на дно. Многие кричат, что Россия "непотопляемая", но я вижу, что Украина будет именно тем айсбергом, который это сделает", — заявил экстрасенс.

Ранее Макс Гордеев рассказал, какие события будут происходить на фронте в ближайшее время. По его прогнозам, украинская армия будет активно освобождать территории.

Напомним, что таролог Людмила Хомутовская ответила, пойдет ли путин на новое наступление. Она заявила, что кровавый диктатор еще не разочаровался в войне, однако вскоре в Москве возникнут проблемы.