Экстрасенс рассказала о новых "жестах доброй воли" оккупантов этим летом

На фронте контрнаступление уже происходит, заявила шаманка Сейраш

Украинская шаманка Сейраш, ранее рассказавшая о войне в Украине в 2024 году, поделилась своим прогнозами относительно того, чего ждать украинцам летом.

В интервью YouTube-каналу "ТОР" специалист заявила, что следующие месяцы будут активными в плане боевых действий. От россиян стоит ожидать новых "жестов доброй воли".

"Очень активное лето. Скорее всего, леточком, мы сможем увидеть, я так понимаю, что вроде жестов доброй воли. Карты намекают на что-то подобное", — сказала Сейраш.

Также она отметила, что в кремле нет долгосрочного плана по войне в Украине, и все меняется через неделю, за несколько дней. Однако пока у россии есть ракеты, она будет обстреливать украинские территории до последнего дня войны.

Но есть и хорошие новости. По словам шаманки, на фронте контрнаступление ВСУ уже происходит, и оно буде значительное, покруче того, как было с Херсоном и Харьковской областью.

Ранее украинский астролог Эрика Роялс заявила, что май станет унизительным для "второй армии мира". Она прогнозирует активное наступление и успехи украинской армии на фронте.