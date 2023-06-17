Известный астролог назвал наиболее опасный период для путина и его армии

Эти события губительно скажутся на здоровье кровавого диктатора

В ближайшие дни россияне столкнутся с большими неудачами, а российская оккупационная армия потерпит значительные потери летом 2023 года.

Об этом рассказал в интервью "Главреду" известный украинский астролог Влад Росс. По его словам, самым опасным временем для российских оккупантов будет период с середины до конца июня, особенно вблизи двадцатых чисел этого месяца. Неудачи губительно скажутся на здоровье кровавого диктатора, ведь он поймет, что проиграл в войне с Украиной окончательно.

"В это время в гороскопе путина сойдутся Марс и Луна в доме смерти и переворотов. Именно в эти дни станет очевидно, что путин проигрывает войну, и для него самого это будет невероятно опасный период, когда пошатнется его здоровье", – пояснил астролог.

А вот известный экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что президент россии умер уже давно, а его именем власти в кремле только прикрывают свои преступные действия.

Ранее украинский астролог Влад Росс рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии.