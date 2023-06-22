"Их просто разбивают": экстрасенс рассказал о "жестах доброй воли" оккупантов и победах ВСУ

По словам экстрасенса, в течение июля Украина получит мощную мировую поддержку

Украинский экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, какие победы будут у ВСУ, и когда оккупанты начнут отступать.

В интервью unian специалист заявил, что в ближайшее время на некоторых направлениях российские оккупанты будут проявлять "жесты доброй воли", поскольку наши Вооруженные силы уже сейчас активно их разбивают на поле боя.

"Наши ВСУ их просто разбивают. Речь идет о Васильевке, Пологах, Токмаке, Бахмуте, Авдеевке, Сватово, Кременной, левобережье Херсонщины и других оккупированных регионах. Сейчас все идет по плану", — сказал Шептицкий.

Более того, Украина будет осуществлять контратаки и возвращать под свой контроль оккупированные территории, такие как Крым, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, а также Донецкая и Луганская области.

По словам экстрасенса, в июле Украина будет поддержана международным сообществом, и мы продолжим наш путь в интеграцию с Европой и присоединение к НАТО. Это откроет перед нами новые перспективы и даст больше возможностей для противостояния нашим врагам.

Ранее украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и ответил на вопрос, сорвет ли россия контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Также астролог Яна Тимощук рассказала, закончится ли война с россиянами в 2023 году. Согласно ее прогнозу, с июля начнется победоносный период для Украины.