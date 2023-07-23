Известный нумеролог оплошал со сроком завершения войны в 2023 году

По прогнозам Бадияна, война должна была затихнуть до лета

Украинский астролог и нумеролог Владимир Бадиян ранее ответил на самый волнующий для всех украинцев вопрос — когда завершится война в Украине. Это было сделано в ноябре прошлого года и, к сожалению, астропрогноз мужчины так и не сбылся.

Тогда в интервью YouTube-каналу PeopleLife Бадиян заявил, что война сойдет на нет в середине февраля — середине марта 2023 года.

"В 2023 году где-то до середины февраля будут какие-то серьезные изменения либо в плане переговоров, либо большого затишья. Еще в декабре будет небольшое затишье. Но, скорее всего, от трех до шести месяцев закончится война", — сказал нумеролог.

Ожидалось, что военные действия в Украине завершатся максимум до мая этого года. Не сбылось.

Ранее сообщалось, что прогноз известного украинского астролога Влада Росса полностью не сбылся. Астроэксперт не угадал с датой окончания военных действий на территории Украины. В прошлом году Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина. Также победитель третьего сезона шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Колесниченко прогадал с датой отречения путина от власти.