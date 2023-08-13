"Крым превратится в остров": известный астролог предвидел печальную участь оккупантов на полуострове

Влад Росс заявил, что россияне побегут из Крыма на баржах

Скоро Крым лишится всех мостов, которые соединяют его с "большой землей", включая Керченский мост. Последний, вероятно, уйдет на дно Черного моря к российскому крейсеру "Москва".

Об этом заявил в комментарии "Главреду" украинский астролог Влад Росс. Он рассказал, что в ближайшее время Крым из полуострова превратится в остров.

"Конец августа и сентябрь – это лучшее время, чтобы окончательно и бесповоротно распрощаться с Крымским мостом. Август-сентябрь будут переломным периодом, особенно конец августа – Крым превратится в остров", – отметил Влад Росс.

По словам астролога, Вве остальные мосты, связывающие Крым с материковой частью Украины, будут разрушены. Это также касается трех северных мостов. Как только Крым станет изолированным, поставки оружия для российских войск, размещенных как в Крыму, так и на юге, будут прекращены. В этом случае Украина поставит ультиматум.

"Или российские войска сдаются и сами уходят из Крыма на баржах, или ВСУ войдут в Крым и возьмут его, а у оккупационных войск при этом не будет никаких боеприпасов", – уточнил Росс.

Верить прогнозам астроэкспертов – личное дело каждого. Всегда подходите к озвученной информации такого плана критически. К примеру, ранее Влад Росс ошибся с прогнозом по Крыму, который якобы должен был быть освобожден еще весной 2023 года.